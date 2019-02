Manchester United pokonał Leicester City 1-0 w wyjazdowym meczu 25. kolejki Premier League. Trwa znakomita seria "Czerwonych Diabłów" pod wodzą norweskiego menedżera Ole Gunnara Solskjaera - jego ekipa wygrała dziewiąte z dziesięciu spotkań.

Piłkarze "Czerwonych Diabłów" zaliczyli mocny początek. Zepchnęli rywali do defensywy i szybko zaczęli dochodzić do sytuacji strzeleckich. Powinni objąć prowadzenie już w 4. minucie. Luke Shaw zagrał kapitaną krzyżową piłkę w pole bramkowe, Marcus Rashford dostawił głowę, ale piłka przeleciała nad poprzeczką.



Pięć minut później Ricardo Pereira popełnił błąd, jaki nie przystoi nawet młodzikom i rywale wykorzystali prezent. Fatalnie zagraną piłkę w środku przejął Paul Pogba, idealnie wrzucił ją do Rashforda, a ten pokonał Kaspera Schmeichela w sytuacji sam na sam. 21-letni Anglik strzelił 26. gola w Premier League, a rozgrywał w niedzielę 100. mecz w angielskiej ekstraklasie.



W 14. minucie przed szansą na wyrównanie stanął James Maddison, ale zablokowali go Luke Shaw do spółki z Erikiem Baillym. Goście mogli zwolnić tempo i oddać inicjatywę rywalom, czekając na okazję do kontry. Gra się wyrównała i "Lisy" atakowały coraz groźniej.



Okazję na skarcenie swojego dawnego zespołu miał Jonny Evans. Wygrał pojedynek w powietrzu, ale nie trafił czysto w piłkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego i spudłował.

Gospodarze przycisnęli od początku drugiej połowy. Nie minęły dwie minuty, a dwukrotnie poważnie zagrozili bramce Davida de Gei. Najpierw Harvey Barnes nie trafił w bramkę z ostrego kąta, a po chwili James Maddison trafił w boczną siatkę. Kapitalny strzał z półobrotu oddał Jamie Vardy i bramkarz Manchesteru United miał duże problemy, ale zdołał obronić.



W 77. minucie na zaskakujący strzał zdecydował się Rachid Ghezzal, ale przyjezdnych uratował David de Gea. To była fantastyczna parada!

Fani Man Utd długo czekali na dobrą akcję swoich piłkarzy, która miałaby szansę zakończyć się golem. Dopiero w 87. minucie w bramkę Schmeichela mierzył Romelu Lukaku, jednak Duńczyk obronił. Poradził sobie też ze strzałem Anthony'ego Martiala trzy minuty później.

Leicester City - Manchester United 0-1 (0-1)

0-1 Marcus Rashford (9.)