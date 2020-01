- To, co zauważyłem na treningu, było imponujące, ciężko pracuje aby wrócić do dobrej dyspozycji. Jest bystry i utalentowany. Ma dobrą technikę i wygląda, jakby chciał strzelić gola - powiedział Bernard Rodgers po powrocie Bartosza Kapustki do regularnych treningów. Pomocnik pokazał się również z dobrej strony podczas niedawnego meczu Leicester U-23. Czy będzie w przyszłości ważnym zawodnikiem dla "Lisów"?

Bartosz Kapustka powrócił do grania w Anglii po przeszło dziewięciomiesięcznej kontuzji. Polak wystąpił w meczu Leicester City U-23, w którym popularne "Lisy" zmierzyły się z Wolverhampton U-23 (Leicester wygrało 5-1). Były pomocnik Cracovii nabawił się urazu więzadeł krzyżowych podczas wypożyczenia w belgijskim klubie Oud-Heverlee Leuven. Pomocnik zagrał dla "OH" w 21 spotkaniach, podczas których zdobył trzy bramki.

Jego pierwszy mecz po powrocie z wypożyczenia był bardzo dobry w jego wykonaniu. Kapustka zaliczył efektowną asystę przy jednym z goli dla Leicester, co nie uszło uwadze trenera angielskiego klubu - Brendana Rodgersa.

Polak trenował ostatnio z pierwszą drużyną i Rodgers skomentował jego postępy w rozmowie z portalem "Leicestermercury.com": - Wyglądał bardzo dobrze na treningu... mówiąc szczerze spisywał się znakomicie. Jest to młody zawodnik, który pokazał się z bardzo dobrej strony grając w reprezentacji Polski podczas Euro 2016. Nikt nie wiedział o nim za dużo, przeszedł do Leicester i niestety złapał kontuzję - powiedział angielski trener.



Polski pomocnik dołączył do angielskiego klubu w sierpniu 2016 roku za około pięć milionów euro. Potem był wypożyczany do SC Freiburg i do wcześniej wspomnianego OH Leuven. Kariera Kapustki nie potoczyła się jednak tak szybko, jak przypuszczano po udanym Euro. Sam Gary Lineker stwierdził, że Polak miał być jednym z wyróżniających się zawodników w najbliższych latach.



- To co zauważyłem na treningu było imponujące, ciężko pracuje, aby wrócić do dobrej dyspozycji. Jest bystry i utalentowany. Ma dobrą technikę i wygląda, jakby chciał strzelić gola. Nie znam nikogo, kto pod presją osiąga od razu najlepsze wyniki. Często się słyszy, że właśnie wtedy zawodnicy osiągają najlepsze wyniki, ale to nieprawda. Ludzie nie zawsze sobie z tym radzą. To nadal młody zawodnik, który przeniósł się do innego kraju i innej kultury grania w piłkę - dodał Rodgers.



Anglik nie odpowiedział jednak precyzyjnie na pytanie dotyczące przyszłości Kapustki w Leicester: - Na pewno miło jest widzieć, jak trenuje wreszcie z nami, będąc tu już tak długo. Czas pokaże, czy tutaj jest jego przyszłość, z pewnością jest talentem i co do tego nie można mieć wątpliwości - zakończył rozmowę trener "Lisów".



Leicester zajmuje obecnie trzecie miejsce w Premier League i ma na swoim koncie 45 punktów, tracąc do drugiego Manchesteru City dwa punkty. "Lisy" w najbliższym meczu zmierzą się z Burnley. Kapustka do tej pory wystąpił w trzech spotkaniach dla seniorskiej drużyny.

