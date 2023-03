Legendarny piłkarz się doigrał! Słowa o III Rzeszy już go sporo kosztują

Gary Lineker od zawsze znany był z różnych wyrazistych opinii, które prezentował m.in. na swoim koncie na Twitterze. Chyba jednak nigdy jeszcze żadna z jego wypowiedzi nie spowodowała takiej lawiny emocji, jak ta dotycząca... polityki migracyjnej rządzącej Partii Konserwatywnej.

Gary Lineker, torysi i... nazistowskie Niemcy. Słowa, które wywołały burzę!

Torysi bowiem zakomunikowali ostatnio nowy, bardziej restrykcyjny plan działania mający powstrzymać nielegalną imigrację do Wielkiej Brytanii. Lineker niedługo potem zamieścił w mediach społecznościowych swój komentarz w sprawie. "Nie ma dużego napływu (ludzi - dop. red.). Przyjmujemy znacznie mniej uchodźców niż inne duże kraje europejskie" - rozpoczął.

"To jest po prostu niezmiernie okrutna polityka wycelowana w najbardziej bezbronnych ludzi, przedstawiona w języku, który nie różni się od tego używanego w Niemczech w latach 30. - i to ja jestem nie w porządku?" - skwitował. No i się zaczęło...

Gary Lineker pożegnał na razie popularny program. Co dalej z jego karierą?

Niektórzy oczywiście wyrazili aprobatę dla punktu widzenia 62-latka - sporo osób jednak zażądało zwolnienia go z wykonywanych dotychczas w mediach obowiązków. Stacja BBC musiała jakoś zareagować - i zareagowała w piątkowe popołudnie.

W komunikacie wydanym przez nadawcę ogłoszono, że Lineker na razie nie będzie prowadzić popularnego programu piłkarskiego "Match of the Day", tak jak miało to miejsce dotychczas. W tekście zaznaczono, że ruch ten jest decyzją samego zainteresowanego, ale nie ma wątpliwości, że wszystko dokonało się pod presją - jeśli nie samej BBC, to opinii publicznej.

Czy były futbolista powróci przed kamery w najbliższej przyszłości? Tego na razie nie wykluczono, natomiast jego "urlop" ma potrwać przynajmniej do czasu, aż nie osiągnie on porozumienia z pracodawcą dotyczącego jego obecności w mediach społecznościowych.



Nie chodzi oczywiście o to, by Anglik z nich całkowicie zniknął, natomiast będzie on musiał dużo ostrożniej podchodzić do wyrażania swoich opinii w związku z bieżącymi wydarzeniami w kraju. Jak podkreśliło BBC, Lineker "naruszył wytyczne" i powinien "trzymać się z dala od zajmowania stanowiska w kwestiach partyjnych czy kontrowersjach politycznych".

Gary Lineker błyszczał na boisku przed paroma dekadami

Gary Lineker to jedna z największych gwiazd angielskiego futbolu w latach 80. i 90., znana chociażby ze zdobycia tytułu króla strzelców mundialu 1986. W czasie swojej kariery reprezentował barwy takich klubów jak Leicester City, Tottenham Hotspur, FC Barcelona czy Everton. Karierę zakończył w japońskim Nagoya Grampus w 1994 roku.

Gary Lineker / AFP