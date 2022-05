Legendarny klub wraca na salony. Euforia w Nottingham!

Mecz decydujący o awansie do Premier League odbył się w niedzielne popołudnie na stadionie Wembley w Londynie. W finale fazy play off The Championship zmierzyły się drużyny Huddersfield i Nothingham Forest.

Gol na wagę awansu był strzałem samobójczym, a jego pechowym autorem w 43 minucie był obrońca Huddersfield Levi Colwill.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nottingham Forest – Huddersfield 1-0. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Nottingham Forest wraca do najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii po 23 latach. Klub z West Bridgford na przedmieściach Nottingham jest mistrzem Anglii z 1978 roku, a w latach 1979 i 1980 sięgał po Puchar Europy.

Reklama

Po spadku z Premier League w 1999 roku klub z City Ground długo nie mógł się podnieść. W tym sezonie wreszcie się udało, choć piłkarze Forest fatalnie zaczęli sezon - zdobyli tylko punkt w siedmiu pierwszych meczach, ale po przyjściu trenera Stevena Coopera zajął w tabeli 4. miejsce i uzyskali prawo gry w play offie o awans. Najpierw w dramatycznym dwumeczu zakończonym rzutami karnymi pokonali Sheffield United, a w decydującym spotkaniu Huddersfield.