Wielkie powroty do Evertonu? Trzy możliwe scenariusze!

Rooney w Evertonie to kłopot dla... Mateusza Klicha? Taki scenariusz trzeba mieć z tyłu głowy

Gdyby więc "Roo" zdecydował się na powrót do ojczyzny, to mogło by się to okazać nieco kłopotliwe dla... Mateusza Klicha, który do United właśnie dołączył. O ile bowiem Anglik był od początku wielkim entuzjastą ściągnięcia Polaka do Waszyngtonu, o tyle nie można być pewnym, że kolejny ewentualny szkoleniowiec DCU również będzie miał podobne podejście w stosunku do naszego reprezentanta. To samo oczywiście w teorii można by powiedzieć o Fabiańskim i Moyesie w West Hamie, ale "Fabian" w swojej drużynie jest już od lat i ma ugruntowaną pozycję, a ponadto nie wydaje się, by David Moyes był obecnie skłonny do powrotu na Goodison Park.