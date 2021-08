Legenda Manchesteru United Denis Law cierpi na demencję

81-letni były napastnik napisał długą wiadomość, w której podzielił się straszną diagnozą - jak wykazały lekarskie badania, cierpi on na dwa rodzaje demencji jednocześnie - chorobę Alzheimera oraz demencję naczyniową (spowodowaną przez uszkodzenia naczyń krwionośnych w mózgu).

Denis Law: Masz nadzieję, że ci się to nie przydarzy

"Jestem w punkcie, w którym czuję, że chcę otwarcie mówić o swoim stanie. Zdiagnozowano u mnie 'demencję mieszaną' (...). To był niezwykle trudny rok dla wszystkich, a długie okresy izolacji z pewnością nie pomogły" - zaczyna swój komunikat Law.



"To niezwykle trudna i problematyczna choroba i byłam świadkiem, jak wielu moich przyjaciół przez nią przechodziło. Masz nadzieję, że ci się to nie przydarzy, ale nawet nie próbuj stroić sobie z tego żartów, ignorując wczesne oznaki choroby - bo nie chcesz, aby to była prawda. Złościsz się, jesteś sfrustrowany, zdezorientowany, a potem martwisz się o swoją rodzinę, ponieważ to ona się będzie tą sprawą zajmować" - kontynuuje Szkot.



"Jednak nadszedł czas, aby zmierzyć się z tym śmiało (...). Widzę, jak pogarsza się stan mojego mózgu i jak moja pamięć wymyka mi się, kiedy tego nie chcę i jak powoduje to niepokój w sytuacjach, na które nie mam wpływu. Rozumiem, co się dzieje i dlatego chcę zająć się moją sytuacją teraz, póki jestem w stanie, ponieważ wiem, że będą dni, kiedy nie będę już tego rozumiał i nienawidzę tej myśli" - pisze Denis Law.



"Nie chcę, aby ludzie byli zasmuceni, jeśli zapomnę miejsca, ludzi lub daty, ponieważ muszą pamiętać, że cieszyłem się wszystkimi tymi wspomnieniami i mam szczęście, że doświadczyłem tego, co mam w życiu... kochającą i wspierającą rodzinę, wspaniałą karierę, czyli robienie tego, co kochałem i zarabianie za to, a także przyjaciół na całe życie" - wspomina były gracz.



"Wiem, że droga przed nami będzie trudna, wymagająca, bolesna i będzie ciągle się zmieniać, dlatego proszę o zrozumienie i cierpliwość, ponieważ nie będzie to łatwa wyprawa, zwłaszcza dla osób, które kochają cię najbardziej" - apeluje Law.



Denis Law to jedna z ikon Manchesteru United

W oddzielnym oświadczeniu Manchester United odniósł się do diagnozy Lawa. "Denis Law zawsze będzie jedną z największych legend tego klubu, a wszyscy w Manchesterze United przesyłają mu i jego rodzinie wyrazy miłości i najlepsze życzenia" - stwierdzono w komunikacie.



Denis Law to jedna z najważniejszych postaci w historii "Czerwonych Diabłów". Napastnik, występujący na Old Trafford w latach 1962-1973, w 404 meczach dla klubu strzelił 237 bramek. Jest jednym z trzech piłkarzy - obok George'a Besta i Bobby'ego Charltona - który został upamiętniony pomnikiem znajdującym się przed stadionem MU (tzw. "United Trinity").



Law to także najlepszy strzelec w historii reprezentacji Szkocji. Z 30 golami na koncie dzieli pierwsze miejsce w tej klasyfikacji z Kennym Dalglishem.

Zdjęcie Denis Law to w świecie wyspiarskiego futbolu legendarna postać. Znany jest z radosnego usposobienia i teraz - nawet mimo strasznej diagnozy - wciąż chce nieść ze swoimi słowami także i pozytywne przesłania / Christopher Lee - The FA / Contributor / Getty Images

