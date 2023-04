Legenda Manchesteru City chce Polaka. Możliwy zaskakujący transfer

O sprawie poinformował belgijski dziennikarz Sacha Tavolieri. Jak napisał, Burnley celuje w pozyskanie w letnim okienku transferowym Kamila Grabary , który w przeszłości był piłkarzem Liverpoolu. Co więcej, szkoleniowiec drużyny Vincent Kompany oraz trener drużyny odwiedzili już Danię, by przyglądać się z bliska grze naszego reprezentanta .

Kamil Grabara trafi latem do Burnley?

Kamil Grabara jest podstawowym bramkarzem drużyny FC Kopenhaga, do której trafił w 2021 z Liverpoolu. 24-latek nigdy nie doczekał debiutu w pierwszej drużynie "The Reds", lecz rozegrał już za to jeden mecz w reprezentacji Polski. Tego zaszczytu dostąpił w minionym roku w meczu Ligi Narodów z Walią.