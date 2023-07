Legenda ma odejść do Arabii Saudyjskiej. Niebywałe, ile będzie zarabiać

Wiele wskazuje na to, że przygoda legendarnego pomocnika w Liverpoolu może dobiec końca. Media informują, że Jordan Henderson otrzymał niebywale atrakcyjną ofertę z Arabii Saudyjskiej i możliwe, że nie będzie mógł się jej oprzeć. Anglik w drużynie Jurgena Kloppa nie może liczyć na to, czego oczekuje, czyli na regularną grę. Według "The Athletic" piłkarz na Bliskim Schodzie miałby zarabiać... czterokrotność swojej obecnej pensji.