Legenda futbolu oczarowana Polakiem. Porównuje go do znanych piłkarzy

Mając siedemnaście lat w październiku 2014 roku Matty Cash trafił do Nottingham Forest. Po dwóch latach udało mu się awansować do pierwszego zespołu tego klubu. Zanim jednak zaliczył on swoje pierwsze mecze w karierze seniorskiej, wypożyczony został do Dagenham & Redbridge. W barwach tej drużyny rozegrał 12 spotkań, a następnie wrócił do Nottingham, gdzie spędził kolejne cztery lata. W 2020 roku Matty Cash przeniósł się do Aston Villi, gdzie podpisał pięcioletni kontrakt. Jego debiut w barwach "The Lions" był jednocześnie debiutem w angielskiej ekstraklasie, a miał miejsce 21 września 2020.