Leeds United nie zdołało utrzymać prowadzenia i przegrało przed własną publicznością z West Ham United 1-2. Bohaterem gospodarzy mógł być Mateusz Klich, który pokonał Łukasza Fabiańskiego celnym strzałem z rzutu karnego. Polski bramkarz również pomógł w swojej drużynie i pod koniec meczu dobrze interweniował po strzale Rodriga.

12. kolejka Anglia - Premier League

2020-12-11 21:00 | Stadion: Elland Road | Arbiter: Michael Oliver Leeds United West Ham United FC 1 2 DO PRZERWY 1-1 M. Klich 6' T. Souček 25' A. Ogbonna 80'

"Polski" mecz na Wyspach przyciągał uwagę kibiców nad Wisłą. Starcie Mateusza Klicha z Łukaszem Fabiańskim zapowiadało się bowiem bardzo ciekawie i, jak miało się okazać, nasi gracze nie byli w nim jedynie statystami.

Już w 4. minucie arbiter podyktował rzut karny dla gospodarzy. Do piłki podszedł Klich. Jego strzał obronił Fabiański, lecz analiza VAR wykazała, że "jedenastkę" należy powtórzyć, gdyż golkiper przedwcześnie wyszedł z bramki. Drugiej próby pomocnik już nie zmarnował, dając ekipie Marcelo Bielsy prowadzenie. Jeszcze przed przerwą przyjezdni doprowadzili jednak do wyrównania. W 25. minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego celnym strzałem głową popisał się Tomas Soucek.



Tuż po zmianie stron znakomitą szansę na ponowne objęcie prowadzenia mieli gracze Leeds. Na strzał z linii pola karnego zdecydował się Patrick Bamford lecz mimo, iż miał sporo czasu na to, by dobrze przymierzyć, posłał piłkę obok słupka bramki Fabiańskiego. Polak w drugiej części gry nie miał zbyt dużo pracy, gdyż to jego drużyna dyktowała na murawie warunki. Mimo dogodnych sytuacji (strzał Sebastiena Hallera z 54. minuty, próba Mohameda Benrahmy z 69.) na tablicy wyników wciąż widniał rezultat remisowy.



Aż do 80. minuty. Wtedy to Angelo Ogbonna urwał się spod opieki rywali i dał prowadzenie "Młotom". Były defensor Torino wykorzystał dobre dośrodkowanie w pole karne Aarona Cresswella. Gospodarze mogli odpowiedzieć już po chwili. Rodrigo Moreno oddał strzał głową po podaniu z głębi boiska, lecz pędzącą piłkę dobrą interwencją zatrzymał Fabiański.



(TC)



1 2 Leeds United West Ham United FC Meslier Dallas Ayling Cooper Alioski Raphinha Rodrigo Harrison Klich Phillips Bamford Fabiański Coufal Balbuena González Ogbonna Cresswell Rice Bowen Fornals Souček Benrahma Haller SKŁADY Leeds United West Ham United FC Illan Meslier 3′ 3′ Łukasz Fabiański Stuart Dallas Vladimír Coufal Luke Ayling Fabián Cornelio Balbuena González Liam Cooper 80′ 80′ Angelo Obinze Ogbonna 33′ 33′ 46′ 46′ Ezgjan Alioski Aaron Cresswell Raphael Dias Belloli Declan Rice Moreno Machado Rodrigo 85′ 85′ Jarrod Bowen 46′ 46′ Jack Harrison 90′ 90′ Pablo Fornals Malla 6′ (k.) 6′ (k.) Mateusz Klich 25′ 25′ Tomáš Souček Kalvin Phillips 84′ 84′ Mohamed Saïd Benrahma 74′ 74′ Patrick Bamford Sébastien Haller REZERWOWI Francisco Casilla Cortés Darren Randolph Pascal Struijk Craig Dawson Hernandez Dominguez Pablo Ryan Fredericks 46′ 46′ Jamie Shackleton 85′ 85′ Benjamin Johnson 46′ 46′ . Helder Costa Manuel Lanzini Ian Carlo Poveda-Ocampo 84′ 84′ 90′ 90′ Mark Noble 74′ 74′ Tyler Roberts 90′ 90′ Robert Snodgrass

STATYSTYKI Leeds United West Ham United FC 1 2 Posiadanie piłki 64,2% 35,8% Strzały 13 19 Strzały na bramkę 8 10 Rzuty rożne 5 6 Faule 12 10

