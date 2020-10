W 4. kolejce Premier League Leeds United zremisowało z Manchesterem City 1-1. Mateusz Klich grał do 77. minuty.

4. kolejka Anglia - Premier League

2020-10-03 18:30 | Stadion: Elland Road | Arbiter: Mike Dean Leeds United Manchester City 1 1 DO PRZERWY 0-1 Rodrigo 59' R. Sterling 17'

Manchester City od początku dominował. Już w czwartej minucie z rzutu wolnego groźnie strzelał Kevin De Bruyne. Piłka odbiła się jednak od słupka.



Po kwadransie gry przed szansą stanął Ferran Torres. Trafił jednak w stojącego przed linią bramkową Stuarta Dallasa.



Minutę później skuteczniejszy był Raheem Sterling. Anglik dostał piłkę na lewej stronie, zszedł do środka i precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza.



W końcówce pierwszej połowy rozruszało się Leeds. Dobre sytuacje mieli Stuart Dallas i Luke Ayling, ale Ederson ratował swój zespół.



Bramkarz "The Citizens" nie popisał się jednak w 59. minucie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego chciał wypiąstkować piłkę, ale zrobił to tak niefortunnie, że odbiła się od pleców Benjamina Mendy'ego i spadła przed bramką. Z prezentu skorzystał Rodrigo, który trzy minuty wcześniej pojawił się na boisku.

W 70. minucie Hiszpan miał kolejną okazję po strzale głową. Tym razem golkiper dobrze się spisał i sparował jego strzał na poprzeczkę.

W końcówce Leeds naciskało, ale nie było już w stanie zmienić wyniku. W efekcie zdobyło bardzo cenny punkt i po czterech meczach ma ich już siedem. Manchester City rozegrał trzy spotkania i zgromadził cztery "oczka".



1 1 Leeds United Manchester City Meslier Ayling Koch Cooper Dallas Costa Roberts Alioski Klich Phillips Bamford Moraes Walker Dias Laporte Mendy De Bruyne Foden Rodri Torres Mahrez Sterling SKŁADY Leeds United Manchester City Illan Meslier . Ederson Luke Ayling Kyle Walker Robin Koch Ruben Santos Liam Cooper Aymeric Laporte 90′ 90′ Stuart Dallas 36′ 36′ 71′ 71′ Benjamin Mendy . Helder Costa Kevin De Bruyne 56′ 56′ Tyler Roberts Philip Foden 46′ 46′ Ezgjan Alioski Rodrigo Hernández Cascante 77′ 77′ Mateusz Klich 65′ 65′ Ferran Torres García Kalvin Phillips 77′ 77′ Riyad Mahrez 12′ 12′ Patrick Bamford 17′ 17′ Raheem Sterling REZERWOWI Elia Caprile Zack Steffen 77′ 77′ Leif Davis 71′ 71′ Nathan Aké Diego Javier Llorente Ríos John Stones Pascal Struijk 77′ 77′ . Fernandinho Jamie Shackleton Cole Palmer 46′ 46′ Ian Carlo Poveda-Ocampo 65′ 65′ Bernardo Silva 56′ 56′ 59′ 59′ Moreno Machado Rodrigo Liam Delap

STATYSTYKI Leeds United Manchester City 1 1 Posiadanie piłki 52,4% 47,6% Strzały 12 19 Strzały na bramkę 8 3 Rzuty rożne 7 10 Faule 11 12 Spalone 2 3

