W 32. kolejce Premier League Leeds United podejmuje Liverpool. W ekipie gospodarzy na ławce rezerwowych znalazł się Mateusz Klich. Zapraszamy do śledzenia spotkania z Interią!

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Liverpool - Chelsea. Kontrowersje z meczu. Wideo INTERIA.TV

Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.



Klich ostatnio wypadł ze składu Leeds. W czterech ostatnich meczach zagrał łącznie tylko 33 minuty. Żadnego z tych spotkań drużyna nie przegrała.



Leeds to beniaminek Premier League, ale bardzo dobrze sobie radzi. Ma 45 punktów i zajmuje 10. miejsce.



Z kolei Liverpool ma nieudany sezon. Do tej pory zgromadził tylko o siedem "oczek" więcej od dzisiejszego rywala i jest na szóstej pozycji.



"The Reds" zdecydowali się przystąpić do Superligi. Ten projekt jest bardzo ostro krytykowany przez kibiców. Także fani Leeds nie wyrazili swoje zdanie na ten temat. Przed meczem na stadionie Elland Road pojawił się transparent o treści: "Zarabiajcie na boisku. Piłka nożna dla kibiców". Zawodnicy gospodarzy wyszli na rozgrzewkę z podobnym napisem.

Reklama

Początek należał do Liverpoolu. Podopieczni Juergena Kloppa atakowali, ale rywale bronili się dużą liczbą piłkarzy i "The Reds" mieli problem ze stwarzaniem bardzo dobrych sytuacji.



Leeds próbowało grać szybko z kontry. W 24. minucie, po jednej z takich akcji, bliski zdobycia gola był Patrick Bamford, ale przegrał pojedynek z Alissonem.



Kilka minut później Liverpool wyszedł jednak na prowadzenie. Diogo Jota posłał długą piłkę na prawe skrzydło. Tam Trent Alexander-Arnold wyprzedził rywala i z pierwszej piłki zagrał do Sadio Mane. Senegalczyk dopełnił formalności, trafiając do pustej bramki.



Tego jeszcze nie widziałeś! Sprawdź nowy Serwis Sportowy Interii! Wejdź na sport.interia.pl!

Leeds United - Liverpool 0-1 - trwa przerwa

Bramka: 0-1 Mane (31.)



32. kolejka Anglia - Premier League

2021-04-19 21:00 | Stadion: Elland Road | Arbiter: Anthony Taylor 0 1 Leeds United Liverpool FC Meslier Ayling Llorente Struijk Alioski Dallas Costa Harrison Roberts Phillips Bamford Alisson Alexander-Arnold Fabinho Kabak Robertson Alcântara Milner Wijnaldum Jota Firmino Mané SKŁADY Leeds United Liverpool FC Illan Meslier Alisson Becker Luke Ayling Trent Alexander-Arnold Diego Javier Llorente Ríos Tavares Fabinho Pascal Struijk Ozan Muhammed Kabak 37′ 37′ Ezgjan Alioski Andrew Robertson 25′ 25′ Stuart Dallas Alcantara Thiago . Helder Costa James Milner Jack Harrison Georginio Wijnaldum Tyler Roberts Diogo José Teixeira da Silva Kalvin Phillips 39′ 39′ . Roberto Firmino Patrick Bamford 31′ 31′ Sadio Mané REZERWOWI Francisco Casilla Cortés Adrián San Miguel del Castillo Gaetano Berardi Ben Davies Leif Davis Konstantinos Tsimikas Robin Koch Neco Williams Mateusz Klich Rhys Williams Hernandez Dominguez Pablo Naby Deco Keita Ian Carlo Poveda-Ocampo Alex Oxlade-Chamberlain Jamie Shackleton Xherdan Shaqiri Joe Gelhardt Mohamed Salah

STATYSTYKI Leeds United Liverpool FC 0 1 Posiadanie piłki 52,4% 47,6% Strzały 4 8 Strzały na bramkę 2 5 Rzuty rożne 2 4 Faule 4 6

Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League