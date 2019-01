Leeds United pokonało 2-0 Derby County w 27. kolejce Championship. Cały mecz rozegrał Mateusz Klich, a Leeds umocniło się na prowadzeniu w tabeli.

Spotkanie to miało dodatkowy smaczek, bo, jak podały angielskie media, przed spotkaniem trener Leeds Marcelo Bielsa wysłał do obozu Derby szpiega, by ten podpatrzył, jak przebiegają przygotowania do meczu prowadzone przez Franka Lamparda. Przebieg meczu wskazywał na to, że ów szpieg przekazał Bielsie cenne informacje, bo Leeds zupełnie zdominowało rywala.



Już pierwsza akcja mogła przynieść otwarcie wyniku. Jeden z piłkarzy Leeds był bowiem faulowany w polu karnym rywala i wszyscy spodziewali się, że sędzia wskaże na jedenasty metr. Czujnością wykazał się jednak sędzia liniowy, który dopatrzył się spalonego i chorągiewką zasygnalizował to arbitrowi głównemu.

Leeds na prowadzenie powinno wyjść w 8. minucie, gdy po rzucie rożnym z kilku metrów lewą nogą strzał oddawał Liam Cooper. 27-letni obrońca nie trafił jednak czysto w piłkę i piłka poszybowała ponad bramką.



Gospodarze naciskali i jeden z kolejnych rzutów rożnych przyniósł efekt w postaci bramki. Bramkarz Derby co prawda wypiąstkował najpierw piłkę, ale ta po chwili wróciła w pole karne i Kemar Roofe z kilku metrów umieścił ją w bramce!

61 sekund po przerwie potrzebowało Leeds, by podwyższyć na 2-0! Z centrostrzałem z prawej strony zupełnie nie poradził sobie Scott Carson i po chwili Jack Harrison strzelał z dwóch metrów do pustej bramki!

Kilkanaście minut później drużynie Klicha należał się rzut karny, gdy rywal nastąpił na nogę Pablo Hernandeza. Na nieszczęście Leeds arbiter nie zauważył kontaktu obu graczy.

Sędzia w ogóle podczas całego meczu pozwalał na bardzo ostrą grę, czego apogeum miało miejsce po godzinie gry, gdy bramkarz gospodarzy Bailey Peacock-Farrell skacząc do piłki kopnął korkami w twarz Duane'a Holmesa. Za podobno zagranie UEFA niedawno zawiesiła Thomasa Muellera na dwa spotkania Ligi Mistrzów, tymczasem w Championship sędzia Andy Davies nie ukarał nawet bramkarza żółtą kartką.

Sytuację skomentował nawet grający w Ipswich Town Bartosz Białkowski, który na Twitterze zwrócił się do komentatorów spotkania: "karny i czerwień chyba panowie, co?".

Mateusz Klich rozegrał cały mecz. Grał poprawnie, ale nie wyróżnił się niczym szczególnym. Leeds umocniło się na prowadzeniu w tabeli. W tej chwili ma pięć punktów przewagi i mecz więcej od drugiego Norwich City. Derby jest na szóstej pozycji.



Leeds United - Derby County 2-0 (1-0)

Bramki: 1-0 Roofe (20.), 2-0 Harrison (47.)

WG