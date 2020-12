Piłkarze Leeds spełnili plan minimum i pokonali Burnley 1-0. Jedyna bramka w tym spotkaniu padła po rzucie karnym, a na boisku mogliśmy oglądać Mateusza Klicha. Dla gospodarzy wygrana była bardzo ważna, bowiem w minionej kolejce zawodnicy Marcelo Bielsy przegrali z Manchesterem United aż 2-6.

Mecze w świątecznym okresie to tradycja Premier League, która w tym roku bardzo mocno ucierpiała przez pandemię koronawirusa i brak kibiców na angielskich stadionach. Pomimo tego piłkarze nie zwalniają tempa, a podczas wczorajszych spotkań zobaczyliśmy 15 bramek.



Nie powinno zatem dziwić, że i starcie pomiędzy Leeds a Burnley zaczęło się od szybko zdobytego gola. Już w 4. minucie meczu Patrick Bamford wpadł w pole karne i został w nieprzepisowy sposób zatrzymany przez bramkarza gości Nicka Pope'a. Sędzia wskazał na "jedenastkę", a stały fragment na gola zamienił sam faulowany.



Była to dla niego 10. bramka w tym sezonie i został on pierwszym Anglikiem, który zdobył przynajmniej 10 goli w jednym sezonie Premier League dla Leeds od 2002 roku.



Początkowo gra Burnley nie wyglądała najlepiej, jednak potrafili oni także dochodzić do głosu i w 20. minucie byli bliscy doprowadzenia do wyrównania. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego w polu karnym zderzyli się Ben Mee i interweniujący Illan Meslier. Bramkarz gospodarzy nie zdołał utrzymać futbolówki w rękawicach, co wykorzystał Ashley Barnes i wpakował ją do siatki. Jego radość przerwał jednak sędzia, który dopatrzył się faulu na golkiperze Leeds.

Gospodarze mieli natomiast okazję do podwyższenia swojego prowadzenia w końcówce pierwszej połowy. Raphinha zagrał bardzo dobrą piłkę do Bamforda, a ten oddał strzał z okolic 11. metra. Pędząca piłka odbiła się jednak od jednego z graczy... Leeds i nie trafiła do siatki.



Z każdą kolejną minutą na boisku widzieliśmy coraz więcej niedokładności. Obie ekipy potrafiły przedostać się pod pole karne rywali, ale nie wynikały z tego klarowne sytuacje.

Boiskową nudę w 72. minucie przerwała efektowna kontra graczy gospodarzy. Pablo Hernandez popędził środkiem boiska po podaniu z "przewrotki" z okolic... pola karnego Leeds. Hiszpan urwał się defensywie i oddał strzał, który dobrze obronił jednak Pope.



Na placu gry zobaczyliśmy jednego polskiego piłkarza. Mateusz Klich rozpoczął mecz od samego początku, jednak został zmieniony w 66. minucie.

15. kolejka Anglia - Premier League

2020-12-27 13:00 | Stadion: Elland Road | Arbiter: Robert Jones Leeds United Burnley FC 1 0 DO PRZERWY 1-0 P. Bamford 5'

1 0 Leeds United Burnley FC Meslier Dallas Ayling Struijk Alioski Raphinha Klich Harrison Rodrigo Phillips Bamford Pope Lowton Tarkowski Mee Taylor Benson Brownhill Pieters Westwood Wood Barnes SKŁADY Leeds United Burnley FC Illan Meslier Nick Pope Stuart Dallas Matthew Lowton Luke Ayling 28′ 28′ James Tarkowski Pascal Struijk Ben Mee Ezgjan Alioski Charlie Taylor 70′ 70′ Raphael Dias Belloli 74′ 74′ Josh Benson 66′ 66′ Mateusz Klich Josh Brownhill Jack Harrison 74′ 74′ Erik Pieters 59′ 59′ Moreno Machado Rodrigo 79′ 79′ Ashley Westwood Kalvin Phillips Chris Wood 5′ (k.) 5′ (k.) Patrick Bamford 90′ 90′ Ashley Luke Barnes REZERWOWI Francisco Casilla Cortés Will Norris Oliver Casey Bailey Peacock-Farrell Leif Davis Phil Bardsley Jack Jenkins Jimmy Dunne 59′ 59′ Hernandez Dominguez Pablo Kevin Long 70′ 70′ Ian Carlo Poveda-Ocampo Anthony Gomez Mancini 66′ 66′ Jamie Shackleton 74′ 74′ Dale Stephens . Helder Costa Joel Mumbongo Tyler Roberts 74′ 74′ Jay Rodriguez

STATYSTYKI Leeds United Burnley FC 1 0 Posiadanie piłki 52,3% 47,7% Strzały 10 10 Strzały na bramkę 5 6 Rzuty rożne 4 12 Faule 8 13 Spalone 3 3

