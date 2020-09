Co to był za mecz! Po bardzo dobrym widowisku Leeds pokonało Fulham 4-3. W spotkaniu od pierwszej minuty pojawił się Mateusz Klich i udało mu się zdobyć gola oraz zaliczyć asystę.

Leeds skradło serca kibiców po szalonym spotkaniu z Liverpoolem. Wyżej notowana ekipa z Merseyside ostatecznie wygrała 4-3, jednak piłkarze Marcelo Bielsy pokazali się z bardzo dobrej strony.



Dla Mateusza Klicha było to pierwsze spotkanie w Premier League i już w debiucie trafił on do siatki. Reprezentant Polski efektownie przyjął futbolówkę w pole karnym i pewnie wykończył sytuację.



Nic więc dziwnego, że Polak rozpoczął również kolejne spotkanie w pierwszym składzie, a Leeds ponownie postawiło na ofensywę. Pierwsza bramka w meczu z Fulham padła już w 5. minucie spotkania.



Obrona ekipy gości pechowo interweniowała po rzucie rożnym i futbolówka trafiła do Heldera Costy. Portugalczyk huknął bez zastanowienia, a pędząca piłka odbiła się od poprzeczki i wpadła do siatki.



Kilkanaście minut później nie popisali się także defensorzy Leeds, a dokładniej Robin Koch. Niemiec w kolejnym meczu z rzędu źle interweniował w polu karnym i sfaulował Joe Bryana. Do wykonania stałego fragmentu gry podszedł Aleksandar Mitrović i pewnym uderzeniem umieścił piłkę w siatce.

Spotkanie stało na bardzo dobrym poziomie i już po chwili zobaczyliśmy kolejną bramkę. Bryan w nieprzepisowy sposób zatrzymał Kalvina Phillipsa i sędzia Anthony Taylor ponownie wskazał na "jedenastkę".

2. kolejka Anglia - Premier League

2020-09-19 16:00 | Stadion: Elland Road | Arbiter: Anthony Taylor 4 3 Leeds United Fulham Londyn Areola Tete Hector Odoi Bryan Zambo Anguissa Kamara Cavaleiro Reed Onomah Mitrović 2 Meslier Ayling Koch Cooper Dallas Costa 2 Rodrigo Harrison Klich Phillips Bamford SKŁADY Leeds United Fulham Londyn Illan Meslier Alphonse Areola Luke Ayling 90′ 90′ Kenny Tete Robin Koch Michael Hector Liam Cooper Denis Odoi Stuart Dallas Joe Bryan 5′, 57′ 5′, 57′ . Helder Costa André-Frank Zambo Anguissa 46′ 46′ Moreno Machado Rodrigo 58′ 58′ Aboubakar Kamara Jack Harrison Ivan Cavaleiro 41′ (k.) 41′ (k.) 82′ 82′ Mateusz Klich 70′ 70′ Harrison Reed Kalvin Phillips 58′ 58′ Josh Onomah 50′ 50′ 70′ 70′ Patrick Bamford 34′ (k.), 67′ 34′ (k.), 67′ 88′ 88′ Aleksandar Mitrović REZERWOWI Elia Caprile Marek Rodak Pascal Struijk Tim Ream Mateusz Piotr Bogusz Tom Cairney Jamie Shackleton 58′ 58′ 62′ 62′ Bobby De Cordova-Reid 70′ 70′ Ezgjan Alioski 58′ 58′ Neeskens Kebano Ian Carlo Poveda-Ocampo Anthony Knockaert 46′ 46′ Tyler Roberts 70′ 70′ Mario Lemina

Za wykonanie rzutu karnego zabrał się Mateusz Klich i nie pomylił się. Reprezentant Polski zmylił bramkarza i precyzyjnym strzałem umieścił piłkę w siatce. Pomocnik Leeds nie zadowolił się golem i dał o sobie znać również w drugiej połowie.