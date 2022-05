Kurt Zouma przyznał się do winy w sprawie znęcania się nad kotem

Oprac.: Paweł Pieprzyca Premier League

Kurt Zouma, obrońca West Hamu United, przyznał się do winy w sprawie dwóch zarzutów znęcania się nad kotem. We wtorek on i jego brat Yoan stanęli przed sądem.

Zdjęcie Kurt Zouma (przodem) / AFP