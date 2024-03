Kuriozalny błąd Haalanda, bezsilny Kiwior. Wielkie rozczarowanie w hicie Premier League

Jako że Liverpool wygrał w niedzielnym spotkaniu z Brighton 2:1, Manchester City zdawał sobie sprawę, że strata punktów w hitowym starciu z Arsenalem może poważnie ograniczyć szanse na dogonienie "The Reds" i obronę tytułu mistrzowskiego. "Obywatele" od pierwszych minut przycisnęli przyjezdnych i już w pierwszym kwadransie mogli wyjść na prowadzenie.

Brak goli i emocji. Rozczarowujące 45 minut na Etihad

W 15. minucie świetnie główkował Ake, ale Raya był na posterunku i zatrzymał strzał Holendra. Jego występ potrwał zaledwie 26 minut. Obrońca doznał urazu i zmuszony był opuścić murawę. Wiele pracy w pierwszej połowie miał Jakub Kiwior, który ponownie znalazł się w wyjściowym składzie Arsenalu. Mikel Arteta ufa reprezentantowi Polski i chętnie wystawia go na lewej stronie defensywy. Bernardo Silva jest piekielnie trudnym do krycia graczem, dlatego Polak często musiał uciekać się do fauli.