Angielscy kibice piłkarscy w ostatnich latach nie mogą narzekać na brak wrażeń. W Premier League znów walka o mistrzostwo toczy się właściwie do samego końca zmagań. O prymat na Wyspach w tegorocznej kampanii walczą Manchester City oraz Arsenal FC. Popularni „Obywatele” we wtorkowy wieczór pokonali na wyjeździe Tottenham Hotspur, wracając tym samym na czoło stawki. Z końcowego rezultatu na trybunach najbardziej cieszyli się… miejscowi kibice. Mocno zirytowało to szkoleniowca gospodarzy.