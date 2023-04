Kuriozalna sytuacja w Premier League. Kolejna wpadka giganta i rozpacz w klubie Polaka

Sytuacja Southampton staje się coraz trudniejsza . Podopieczni trenera Rubena Sellesa okopują się na tle tabeli . W sobotę w 31. kolejce Premier League "Święci" zostali ograni 2:0 przez ekipę Crystal Palace. Dublet zaliczył w tym spotkaniu Eberechi Eze, a do Jana Bednarka , który wystąpił w wyjściowym składzie, trudno mieć większe pretensje w przypadku obu akcji bramkowych .

Premier League. Porażka Chelsea i Southampton z Janem Bednarkiem w składzie

Swoją fatalną passę przedłużyła Chelsea, przegrywając trzeci mecz z rzędu. "The Blues" objęli wprawdzie prowadzenie w meczu z Brighton po trafieniu Conora Gallaghera, lecz później do siatki trafili Danny Welbeck oraz Julio Enciso, zapewniając gościom komplet punktów. W składzie meczowym "Mew" wciąż brakuje Jakuba Modera, lecz klub poinformował, że pomocnik reprezentacji Polski wrócił już po niezwykle długiej przerwie do pracy z drużyną.