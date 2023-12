Kryzys giganta powrócił. Bolesna wpadka City, jak oni to zrobili?

Manchester City przeżywa ostatnio naprawdę trudne chwile - co prawda niedawna wygrana nad Luton nieco uspokoiła kibiców, natomiast w sobotę 16 grudnia nadszedł nowy cios dla "Obywateli", którzy zgubili punkty z dużo niżej notowanym Crystal Palace. MC, osłabione wciąż brakiem niektórych gwiazd, wygrywało już 2:0 by dojść do stanu 2:2... dosłownie w ostatnich chwilach trwania potyczki.