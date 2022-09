Krytyka po odwołaniu kolejki Premier League. "Czy to nie byłoby lepsze?"

W czwartkowy wieczór cała Wielka Brytania zamarła - około godziny 19.30 Pałac Buckingham poinformował oficjalnie, że w wieku 96 lat zmarła królowa Elżbieta II, władczyni, która zasiadała na tronie przez nieco ponad 70 lat, stając się tym samym najdłużej panującą monarchinią w dziejach Zjednoczonego Królestwa.

Życie w UK przez najbliższych kilka dni będzie wyglądać zupełnie inaczej niż na co dzień - wszak panować będzie żałoba narodowa. Ważne zmiany dotyczyć będą również świata sportu - w tym, co szczególnie ważne dla fanów futbolu, Premier League.

Władze ligi ogłosiły bowiem w piątek, że w związku z odejściem Elżbiety II najbliższa, siódma kolejka rozgrywek, zostanie przełożona, natomiast nie wiadomo jeszcze, kiedy konkretnie odbędą się odwołane spotkania. Ta koncepcja wywołała pewne obawy o to, jak uda się spiąć kalendarz PL - m.in. w obliczu listopadowo-grudniowego mundialu - i sprowokowała też krytykę, na którą zwrócił uwagę m.in. "Daily Mail".

Kolejka Premier League odwołana. Piers Morgan: To niedorzeczne

Głos w całej sprawie zabrał chociażby Piers Morgan - popularny na Wyspach dziennikarz i prezenter, który znany jest z bycia zagorzałym fanem Arsenalu i który bardzo chętnie wypowiada się na tematy dotyczące futbolu. Jego stanowisko było krótkie, acz wymowne - Morgan na swoim Twitterze napisał, że jego zdaniem jest to "niedorzeczna decyzja".

Nieco wcześniej przedstawił on argumenty przeciwko podobnym reakcjom "na gorąco" - jak podkreślił, wydarzenia sportowe powinny przebiegać bez żadnych zakłóceń, bo po pierwsze królowa kochała sport, a po drugie w jego opinii "byłoby wspaniale widzieć/słyszeć ogromne tłumy śpiewające hymn narodowy w hołdzie Jej Królewskiej Mości, tak jak fani West Ham zrobili to wspaniale zeszłej nocy". W ten sposób odniósł się oczywiście do chwytających za serce scen ze spotkania Ligi Konferencji między "Młotami" a rumuńskim FCSB.

Zdanie Morgana poparł Gary Neville, legenda Manchesteru United. "Zgadzam się Piers. Sport może lepiej niż większość spraw przyczynić się do okazania szacunku, na który Królowa zasługuje" - stwierdził dawny reprezentant Anglii.

Peter Crouch: Czarne opaski, hymn narodowy - czy to nie byłoby lepsze?

Ciekawym głosem w dyskusji okazał się również ten Petera Croucha. Charakterystyczny niegdyś futbolista, a obecnie - podobnie jak Neville - ekspert telewizyjny orzekł, że pewne gesty na stadionach mogłyby się okazać naprawdę bezcenne w tym szczególnym czasie.

"Wiem, że to tylko gra i niektóre rzeczy są znacznie ważniejsze, ale wyobraźcie sobie, że wszystkie nasze mecze odbyły się w ten weekend. Czarne opaski, milczenie, hymn narodowy, gra królewskiej orkiestry itp. dla milionów widzów na całym świecie? Czy to nie byłoby lepsze?" - zapytał Crouch. Klamka jednak już zapadła.



Kolejna kolejka PL powinna się odbyć między 16 a 18 września - powinna, ale może być znowu przynajmniej częściowo odwołana. Pogrzeb królowej, według protokołu, powinien być zaplanowany na 17 września, kiedy to będzie mijał dziewiąty dzień od śmierci monarchini. Co postanowi zarząd ligi? Na razie jest to zagadka, ale wszystko zdaje się zmierzać do kolejnych roszad...

