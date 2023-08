Zawsze podejmujemy pewne ryzyko, ponieważ boisko nie jest idealne. Używają go do różnych sportów i takie jest czasem ryzyko związane z meczami w czasie trasy. Myślę, że to było trochę pechowe zdarzenie, ale nie możemy narzekać na boisko i obwiniać za to, że Christopher doznał kontuzji. Dla mnie to był pech. Mam nadzieję, że to nie jest duży problem i że będzie mógł szybko wrócić do zespołu. Potrzebujemy kilku dni, aby to ocenić, a dopóki nie wrócimy do Londynu, trudno to stwierdzić

~ mówił po meczu Pochettino