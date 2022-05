Kosztował 135 milionów euro, po kilku latach chcą go kupić za... 14 mln

Tak podał "The Daily Mail". Brazylijczyk do Birmingham trafił w styczniu tego roku z opcją wykupu wynoszącą 38,5 mln euro. Tymczasem Aston Villa na początek przedłożyła ofertę na 14 milionów euro i ma być przekonana, że uda się jej dojść do porozumienia z "Dumą Katalonii".

29-letni Coutinho w tym sezonie rozegrał 12 meczów z Primera Division, strzelając dwa gole. Po przeprowadzce do Premier League wystąpił w 15 spotkaniach, a jego dorobek wynosi cztery bramki i trzy asysty.

Wielki i niespełniony transfer Barcelony

Ofensywny pomocnik trafił na Camp Nou w styczniu 2018 roku z Liverpoolu za 135 milionów euro. Nigdy jednak nie udało mu się spełnić pokładanych w nim nadziei. Dlatego w sierpniu 2019 roku został wypożyczony do Bayernu Monachium, gdzie spędził sezon, zdobywając nie tylko mistrzostwo Niemiec, ale i wygrywając Ligę Mistrzów.

Reklama

Kontrakt Coutinho z Barceloną obowiązuje do połowy 2023 roku.