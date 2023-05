Koszmarne popołudnie reprezentantów Polski. Z ligi leci nie tylko Glik

To z pewnością fatalna wiadomość dla selekcjonera "Biało-Czerwonych", Fernando Santosa. Drużyna narodowa jesienią rozegra decydujące potyczki w eliminacjach Euro 2024.

Bednarek żegna się z Premier League. Koniec sześcioletniej przygody z elitą

Do przerwy utrzymywał się bezbramkowy remis. Zaraz po zmianie stron do siatki trafił Carlos Vinicius. Wynik podwyższył Aleksandar Mitrović niepełna siedem minut po wejściu z ławki rezerwowych. Serb wrócił do gry po ośmiu meczach zawieszenia za naruszenie nietykalności arbitra.