Koszmar Matty'ego Casha. Nie do wiary. Co za pech reprezentanta Polski

Matty Cash znów ma szansę na zaliczenie znakomitego występu w Premier League. Polak w drugim meczu z rzędu został wystawiony przez Unaia Emery'ego na pozycji prawoskrzydłowego, ponieważ do pełni sił wciąż nie wrócił Leon Bailey. Niestety, w spotkaniu na Anfield wszystko potoczyło się nie po myśli naszego reprezentanta. Najpierw przez kontuzję kolegi musiał on zostać cofnięty do obrony, a kilka minut później... strzelił samobójczego gola.