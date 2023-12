Koszmar Fabiańskiego. Rywale robili, co chcieli. Totalny pogrom w derbach Londynu

Przed trzema dniami "Fabian" zaliczył pierwszy w trwających rozgrywkach występ w Premier League . Spisał się bardzo poprawnie. Przyczynił się do wyjazdowego triumfu nad Tottenhamem (2-1).

- Fabiański to znakomity bramkarz, grający tu od lat. Nie martwiłem się o wstawienie go do składu i nie byłem zaskoczony tym, jak dobrze się spisał i jaki mieliśmy komfort w zespole, gdy stał w bramce - mówił po końcowym gwizdku menedżer zespołu David Moyes.