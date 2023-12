Koszmar angielskiego giganta nie ma końca. Kolejna porażka, fatalny styl

O pierwszej części gry kibice zgromadzeni na City Ground oraz przed odbiornikami chcieliby zapewne jak najszybciej zapomnieć. Była to jedna z najmniej atrakcyjnych do oglądania połów w tym sezonie Premier League . Nottingham Forest uzbierało w niej aż sześć strzałów, choć żadnego celnego. Z kolei Czerwone Diabły uderzały tylko raz - w światło bramki, ale niewiele z tego wynikało.

Mijały kolejne minuty, a "Czerwone Diabły" nie potrafiły nawiązać do wtorkowego odrobienia strat przeciwko Aston Villi. Przypomnijmy, że przegrywały do przerwy na Old Trafford 0:2, lecz były w stanie wygrać 3:2. Sygnał do ataku dał w 78. minucie Marcus Rashford. Błąd w rozegraniu popełnił bramkarz Matt Turner, futbolówkę na wślizgu przechwycił Alejandro Garnacho i podał do wspomnianego Anglika, który doprowadził do remisu.