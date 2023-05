Kosmiczny wyczyn Haalanda! Fabiański nie dał rady temu zapobiec

W 70. minucie meczu Manchester City - West Ham United (3-0) doszło do historycznego wydarzenia. Na listę strzelców wpisał się Erling Haaland, ustanawiając nowy rekord Premier League. Nikt wcześniej nie zdobył 35 bramek w jednym sezonie ligowym. A to jeszcze zapewne nie koniec - w bieżącym cyklu ekipa z Etihad Stadium ma do rozegrania pięć kolejnych spotkań.