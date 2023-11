Kosmiczny mecz w Londynie. Grad goli i ciągłe zwroty akcji. Kibice tego nie zapomną

Dla Chelsea bieżący sezon jak na razie jest pasmem niepowodzeń - londyńczycy wygrali tylko cztery z dwunastu meczów i zajmują miejsce w połowie tabeli Premier League . W zupełnie innych nastrojach do niedzielnego spotkania podeszli zawodnicy Manchesteru City , którzy zdawali się mieć za sobą niedawny ligowy kryzys (dwie porażki z rzędu) i przyjechali do stolicy w roli drużyny z pierwszego miejsca .

Początkowo wszystko układało się zgodnie z planem faworytów - City objęli prowadzenie w 25. minucie po rzucie karnym , który wykorzystał niezawodny Erling Haaland. Na odpowiedź Chelsea nie trzeba było jednak czekać długo - już po czterech minutach "The Blues" wyrównali za sprawą Thiago Silvy . Trybuny Stamford Bridge ponownie eksplodowały z radości jeszcze w pierwszej połowie, gdy Raheem Sterling dał gospodarzom prowadzenie .

Gracze Chelsea, którzy jeszcze kwadrans wcześniej przegrywali, zdołali więc nie tylko odrobić straty, ale też następnie zdobyć drugą bramkę. Nie był to jednak koniec emocji w tej części spotkania, gdyż w doliczonym czasie gry pierwszej połowy Manchester City wyrównał za sprawą Manuela Akanjiego .

Haaland wjechał z piłką do bramki

Tak jak City świetnie zakończyli pierwszą połowę, tak jeszcze lepiej zaczęli drugą. Nie minęło 90 sekund od wznowienia gry, a goście po raz drugi w tym meczu objęli prowadzenie. W polu karnym piłkę dostał Phil Foden, podał ją w poprzek linii bramkowej do Erlinga Haalanda, a ten niemal wślizgiem skierował ją do siatki, dosłownie wjeżdżając wraz z futbolówką do bramki.