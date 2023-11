Dopiero w ubiegłym sezonie Tottenham Hotspur przełamał niemoc w derbowych pojedynkach z Chelsea i wygrał 2:0 w 25. kolejce Premier League. Wcześniej "Koguty" nie były w stanie pokonać "The Blues" w 14 kolejnych meczach ligowych. Los chciał, że to właśnie pojedynek tych dwóch drużyn zamykał 11. kolejkę ligi angielskiej.

To Tottenham wskazywany był jako faworyt poniedziałkowych derbów Londynu. Podopieczni Ange Postecoglou znakomicie prezentują się na starcie rozgrywek i choć w drużynie nie ma już Harry'ego Kane, to gole ma kto strzelać. Przed rozpoczęciem kolejki "Koguty" zajmowały pozycję lidera , z której strącił je Manchester City. "Obywatele" wygrali w sobotę z Bournemouth 6:1.

Zabójcze tempo pierwszej połowy derbów Londynu

Piłkarze już od pierwszych minut narzucili ogromne tempo, za którym ledwo nadążali operatorzy. Nie minęło jeszcze 10 minut, a Tottenham prowadził już 1:0. Po wzorowo wyprowadzonym kontrataku piłka trafiła do Kulusevskiego. Szwed zrobił zwód i mocno uderzył na bramkę. Piłka po drodze odbiła się na tyle niefortunnie od jednego z obrońców, że wpadła do siatki obok bezradnego Sancheza.

Gospodarze chcieli iść za ciosem i zaledwie osiem minut później cieszyli się z drugiego trafienia. Bramka Sona została jednak anulowana po analizie VAR. Reprezentant Korei Południowej znajdował się na niewielkim spalonym. W odpowiedzi na to z kontrą wyszła Chelsea i po małym zamieszaniu w polu karnym piłkę szczęśliwie do bramki wbił Raheem Sterling. Ta sytuacja również była analizowana i ostatecznie gola nie uznano. Anglik dotknął piłki ręką.

Osłabiony Tottenham nie był w stanie przeciwstawić się Chelsea

Bramkarz skapitulował dopiero w 75. minucie. Sterling wyłożył piłkę do Nicolasa Jacksona, a Senegalczykowi pozostało już jedynie wbić ją do siatki. Pięć minut później stadion wybuchł w euforii, gdy do siatki trafił Eric Dier. Na nieszczęście gospodarzy trafienie Anglika po analizie VAR zostało anulowane z powodu spalonego.