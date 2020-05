Adrian Mariappa, obrońca Watford FC, powiedział, że był w szoku, kiedy dowiedział się o pozytywnym wyniku badania na koronawirusa, pomimo że przestrzegał wszystkich zaleceń i nie wykazywał żadnych symptomów.

Premier League poinformowała we wtorek, że sześć osób z trzech różnych klubów jest chorych na w sumie 748 przebadanych. W ekipie Watfordu jest trzech zakażonych.

"Odkąd mam pozytywny wynik, próbuję sobie uprzytomnić, jak się mogłem zarazić" - mówił 33-letni obrońca.



"To była dla mnie duża niespodzianka, ponieważ rzadko wychodziłem z domu, oprócz kilku razy, żeby poćwiczyć i na spacer z dziećmi. Mój styl życia jest bardzo spokojny i naprawdę nie wiem, jak to złapałem. Jak większość ludzi częściej korzystałem z dostaw czy to jedzenia, czy innych rzeczy, a moja partnerka kilka razy była w supermarkecie" - tłumaczył.