Piłkarz Manchesteru City Kyle Walker kolejny raz został gwiazdą brytyjskich mediów. Nie jest to jednak powód do chwały. Dziennikarze oskarżają go o ponowne łamanie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. Piłkarz przyznał się do kontaktów z najbliższymi w emocjonalnym oświadczeniu. - Czuję się nękany - napisał.

Pierwsza afera z Walkerem w roli głównej wybuchła na początku kwietnia, gdy Anglik zaprosił swojego kumpla i dwie prostytutki do luksusowego apartamentu .

W tym tygodniu brytyjskie media kolejny raz nakryły 29-latka na bagatelizowaniu zasad izolacji i to aż trzykrotnie. Najpierw odwiedził on swoją siostrę, następnie rodziców, by później wybrać się na przejażdżkę rowerową z przyjaciółmi, nie zachowując przy tym odpowiedniego dystansu.

Walker stwierdził, że nie może dłużej milczeć i postanowił odnieść się do tych zarzutów.

- Ostatnio przeszedłem jeden z najcięższych okresów w moim życiu i ponoszę za to pełną odpowiedzialność. Jednakże czuję się teraz tak, jakbym był nękany - napisał Anglik w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Zaznaczył przy tym, że cała sprawa dotyka już nie tylko jego samego, ale i jego najbliższych.

Walker przyznał, że spotkał się ze swoją siostrą, wręczając jej prezent urodzinowy, a ta przytuliła go, wyrażając swoją troskę i miłość.

- Co miałem zrobić, odepchnąć ją? - pyta retorycznie 29-latek.