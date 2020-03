Występujący w angielskiej Premier League klub Brighton&Hove Albion podaruje 1000 biletów na przyszłe mecze drużyny pracownikom medycznym. W ten sposób chce podziękować za ich pracę w dobie pandemii koronawirusa.

- Jesteśmy świadomi, że piłka nożna jest teraz ostatnią rzeczą, o jakiej się myśli. Wydaje nam się, że tym skromnym gestem możemy wyrazić wdzięczność dla tych pracowników NHS (brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia - red.), którzy są na pierwszej linii frontu w tej bitwie - powiedział dyrektor wykonawczy Paul Barber, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Brighton&Hove Albion.



Klub ma nadzieję, że do akcji na zasadzie "łańcuszka" dołączą także rywale.



Brighton nominował AFC Bournemouth, którego rezerwowym bramkarzem jest Artur Boruc. "Wisienki" z entuzjazmem odniosły się do tego pomysłu.



- To fantastyczny gest Brighton, my także szukamy sposobu na podarowanie biletów wszystkim pracownikom, którzy odgrywają kluczową rolę w tych wymagających okolicznościach. To byłby jeden ze sposobów, w jaki futbol mógłby ich docenić - powiedział prezes Jeff Mostyn.



Rozgrywki piłkarskiej ekstraklasy w Anglii są wstrzymane od 10 marca przynajmniej do końca kwietnia. W Wielkiej Brytanii potwierdzono ponad 8000 przypadków zakażenia, zmarły 422 osoby.

Zdjęcie Brighton and Hove Albion kontra Arsenal Londyn / Getty Images