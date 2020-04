W dobie pandemii koronawirusa piłkarze Leeds United zgodzili się na obniżkę pensji, by wesprzeć swój klub i zostaną za to nagrodzeni. Po ustabilizowaniu sytuacji Mateusz Klich i jego koledzy dostaną podwyżkę.

Nie tylko piłkarze zrezygnowali z części uposażenia. Do akcji dołączyli także członkowie sztabu szkoleniowego oraz kadra zarządzająca wyższego szczebla.



Zarząd docenił ten gest zawodników. Jak donosi "The Sun", po ustaniu epidemii "Pawie" otrzymają dwuprocentową podwyżkę. Nietrudno domyślić się, że piłkarze przyjęli tę wiadomość ze sporym entuzjazmem.



Rozgrywki Championship zostały zawieszone z powodu pandemii SARS-CoV-2. Ekipa Leeds jest jednak zdeterminowana, by jak najszybciej wrócić na ligowe boiska.

Obecnie "Pawie" zajmują pierwsze miejsce w tabeli i mają ogromne szanse na awans do Premier League. Promocja do najwyższej klasy rozgrywkowej pozwoliłaby im zarobić około 170 mln funtów.



Zespół Leeds w angielskiej ekstraklasie występował ostatnio w sezonie 2009/10.



