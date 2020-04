Z powodu epidemii koronawirusa wiele piłkarskich klubów decyduje się na cięcia pensji zawodników. Arsenal wpadł na pomysł jak w ten sposób zmotywować piłkarzy i uniknąć potencjalnych ograniczeń.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Poruszający film włoskiej federacji piłkarskiej dla walczących z koronawirusem. Wideo INTERIA.TV

Jak donosi "DailyMail" zarząd Arsenalu zaproponował swoim piłkarzom, że unikną oni obniżki swoich pensji, jeżeli drużyna zakwalifikuje się do Champions League. Propozycja ma oczywiście związek z szerzącą się na świecie pandemią koronawirusa, która sparaliżowała rozgrywki.

Reklama

Piłkarze ekipy z północnego Londynu prawdopodobnie nie podchodzą zbyt przychylnie do takiego pomysłu. "Kanonierzy" musieliby zbliżyć się do Manchesteru United i zająć 5. miejsce w tabeli, co w tym momencie jest wątpliwe.

Arsenal zajmuje bowiem 9. lokatę i traci do "Czerwonych Diabłów" pięć punktów. Angielskie kluby mierzą się obecnie z patową sytuacją dotyczącą płac. Krajowy związek piłkarzy rekomenduje graczom, aby nie zgadzali się oni na obniżki proponowane przez zespoły.

Zakładają oni natomiast opcję odroczenia płac i na taki krok zdecydowali się przedstawiciele kilku klubów na wyspach, w tym West Hamu czy Southamptonu. Dziennikarze donoszą, że włodarze Arsenalu muszą przeznaczać około 230 milionów funtów rocznie na wynagrodzenia dla piłkarzy.

Prognozy ekonomiczne dla "Kanonierów" - jak również dla innych klubów Premier League - nie są zbyt optymistyczne. Londyńczycy tracą również bardzo dużo przez to, że około 25 proc. dochodów budżetowych stanowiły wpływy z dni meczowych. W samym lutym Arsenal stracił ok. 27 milionów funtów.

Sytuacje pogarsza fakt, że tak naprawdę bardzo ciężko przewidzieć kiedy liga angielska będzie mogła wznowić rozgrywki. Epidemia koronawirusa przybrała w Wielkiej Brytanii na sile nieco później niż choćby we Włoszech i wyeliminowanej jej skutków może zająć jeszcze trochę czasu.

Do tej pory na wyspach odnotowano powyżej 70 tysięcy przypadków zakażeń koronawirusem, a z powodu choroby śmierć poniosło powyżej 9 tysięcy osób.

Zobacz więcej informacji o Premier League



Zdjęcie Pamiętaj! / INTERIA.PL

PA