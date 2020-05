Angielska piłka nożna powoli wraca do normalności, jednak przesiewowe badania nadal przynoszą informacje o kolejnych zakażonych koronawirusem piłkarzach. Wczoraj potwierdzono cztery nowe przypadki w Premier League, dziś władze angielskiej piłki poinformowały o trzech kolejnych w Championship.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Premier League. Morgan Gibbs-White złamał kwarantannę. Poszedł na imprezę z modelkami. Wideo INTERIA.TV

Angielskie kluby dostały zgodę na powrót do treningów przy zachowaniu rygorystycznych wymogów bezpieczeństwa. Nie wiadomo kiedy będzie możliwe dokończenie sezonu, jednak wznowienie zajęć jest pierwszym krokiem podjętym w tym kierunku.



Wczoraj władze Premier League poinformowały o czterech przypadkach zakażenia koronawirusem wśród drużyn najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii. W sumie przebadano 1008 osób.



Kolejna runda testów została również przeprowadzona dla drużyn Championship. Pobrano 1030 wymazów i wykryto trzy kolejne zarażone osoby. Jak podaje "BBC", dwie z trzech zakażonych osób to piłkarze walczącego o awans do Premier League - Fulham.



Reklama