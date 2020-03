Kapitan Aston Villa Birminhgam Jack Grealish zostanie ukarany dyscyplinarnie przez klub za złamanie zakazu opuszczania domu z powodu pandemii koronawirusa. Piłkarz poniesie karę finansową.

Pieniądze zostaną przekazane The University Hospitals Charity w Birmingham - poinformował klub na swojej stronie.

24-letni zawodnik przyznał się do złamanie rządowego zakazu opuszczenia domu bez istotnego powodu i przeprosił za swoje zachowanie.

Media brytyjskie zamieściły zdjęcie piłkarza wysiadającego z samochodu na przedmieściach miasta. Fotografia przedstawia stłuczkę aut, ale na razie nie jest jasne, kto był jej sprawcą i czy piłkarz był za kierownicą jednego z samochodów. Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie.

"Jestem głęboko zawstydzony tym, co stało się w weekend. Zadzwonił do mnie przyjaciel i ja głupi zgodziłem się na spotkanie. Nie chcę, by ktokolwiek popełnił ten błąd. Przestrzegam wszystkich i wzywam, by pozostali w domu, postępowali zgodnie z zasadami i respektowali nakazy" - oświadczył w nagraniu na jednym z portali społecznościowych piłkarz.

Rozgrywki w Anglii zostały zawieszone do 30 kwietnia. W Wielkiej Brytanii odnotowano ponad 19 tysięcy zakażeń koronawirusem i ponad 1200 zgonów.