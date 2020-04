Jan Bednarek i jego koledzy dają przykład innym! Cała drużyna Southampton FC zdecydowała się na odroczenie części wypłat, by w dobie pandemii koronawirusa wesprzeć swój klub. "Święci" podjęli takie działania jako pierwsza ekipa z całej stawki Premier League.

- Zarząd, kierownik pierwszego zespołu, sztab trenerski i piłkarze zgodzili się odroczyć część swoich wynagrodzeń za kwiecień, maj i czerwiec, aby pomóc chronić przyszłość klubu, personel, który w nim pracuje, oraz społeczność, której służymy - czytamy w oficjalnym komunikacie wystosowanym przez Southampton.



Klub zapewnia także, że pozostali pracownicy którzy nie zrezygnowali z części swojego uposażenia, będą otrzymywać całość należnych im pieniędzy do 30 czerwca. Decyzje dotyczące dalszej przyszłości zostaną podjęte z odpowiednim wyprzedzeniem, gdy znane będą nowe fakty.



W ten sposób zawodnicy Southampton wyszli przed szereg. Do tej pory mówiło się, że piłkarze Premier League nie chcę całkowicie rezygnować z części zarobków, na co miały naciskać kluby. Byli jednak gotowi zamrozić część apanaży, do czego doszło teraz w drużynie Jana Bednarka. Jak widać przydomek "Święci" zobowiązuje, a przedstawiciele innych ekip mogą brać przykład z Polaka i jego kolegów.



TB



