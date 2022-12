Emiliano Martinez bez najmniejszych wątpliwości był jednym z tych zawodników, którzy w czasie trwania MŚ 2022 w Katarze przyciągnęli najwięcej uwagi swoją osobą. Z jednej strony miało to związek z jego czysto bramkarskimi popisami - zaliczył on w końcu wiele istotnych dla "Albicelestes" interwencji - z drugiej zaś strony sporo mówiło się o różnych kontrowersjach z nim związanych.

Emiliano Martinez następcą de Gei? Manchester United żywo zainteresowany transferem

Umowa Hiszpana jest bowiem ważna tylko do 30 czerwca 2023 r. Zawarta jest w niej co prawda klauzula pozwalająca na przedłużenie jej dokładnie o rok, natomiast włodarze " Czerwonych Diabłów " - według licznych angielskich mediów - woleliby raczej podjąć się negocjowania całkiem nowego kontraktu, chcąc wyraźnie obniżyć tygodniówkę bramkarza. Sprawa wisi więc na włosku.

W teorii naturalnym sukcesorem 32-latka powinien być Dean Henderson, obecnie wypożyczony do Nottingham Forest. Anglik jednak ostatnio udzielił wywiadu, w którym skrytykował władze klubu za to, że - jak stwierdził - te zmarnowały mu sezon 2021/2022 kiedy to praktycznie całą kampanię spędził na ławce rezerwowych.