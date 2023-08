Kontrowersje w meczu Arsenalu. Ważne zwycięstwo w derbach Londynu

W pierwszej połowie nie obserwowaliśmy zbyt pasjonującego widowiska. Arsenal zgodnie z oczekiwaniami dominował i miał więcej z gry, ale nie przełożyło się to na klarowne sytuacje bramkowe .

W drugiej połowie zaczęły się emocje. Rzut karny, a później czerwona kartka

Po zmianie stron Arsenal wciąż dominował, ale podopieczni Roya Hodgsona tego dnia byli godnymi rywalami dla wicemistrzów Anglii . Do przełomowego momentu doszło jednak w 54. minucie spotkania na Selhurst Park.

Właśnie wtedy po wspaniałym podaniu Gabriela Martinelliego faulowany w polu karnym był wspomniany wcześniej Eddie Nketiah . Bramkarz Crystal Palace spóźnił się z interwencją i spowodował upadek rywala, więc arbiter nie miał wątpliwości co do swojej decyzji.

Na ok. 20 minut przed końcem regulaminowego czasu gry Arteta został zmuszony do przeprowadzenia defensywnej zmiany i jego zespół musiał skupić się na obronie wyniku. "The Gunners" przetrwali ten trudny czas, choć nie obyło się bez kontrowersji. W ostatnim kwadransie w polu karnym gości upadł Eberechi Eze, który został podcięty przez Thomasa Parteya. Sędzia nie podyktował rzutu karnego, ponieważ uznał, że kontakt nie był wystarczający.