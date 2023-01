Kontrowersje w derbach Manchesteru. Rodak wbił szpilkę w CR7

"To był wspaniały powrót do gry. Wyglądaliśmy dziś jak prawdziwy zespół. Jakiś czas temu można było zobaczyć, że niektórzy z nas grają trochę pod siebie, ale teraz widać ciężko pracującą drużynę, która działa wspólnie i to się opłaca" - dodał, wbijając prawdopodobnie szpilę zawodnikowi, który tuż przed końcem roku opuścił United. Cristiano Ronaldo najpierw udzielił wywiadu Piersowi Morganowi, w którym skrytykował cały klub, a potem rozstał się z Old Trafford.