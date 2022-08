Koniec opery mydlanej z CR7 w roli głównej. "Ronaldo zostaje w MU"

Oprac.: Łukasz Żurek Premier League

Cristiano Ronaldo w tym sezonie jednak nie dostąpi zaszczytu gry w Lidze Mistrzów. Taka sytuacja spotka go po raz pierwszy od blisko 20 lat. Trener Manchesteru United, Erik ten Hag, oznajmił na konferencji prasowej, że CR7 zostaje na Old Trafford przynajmniej do stycznia.

Zdjęcie Erik ten Hag: Cristiano Ronaldo zostaje w Manchesterze United / AFP