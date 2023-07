Benjamin Mendy piątkową decyzją sądu w Chester został oczyszczony ze wszelkich zarzutów, które otrzymał w ostatnich latach. W 2021 roku został oskarżony o gwałty oraz ich próby, co przerwało jego karierę piłkarską. Jak pisze "L'Equipe" Francuz usłyszawszy werdykt przysięgłych "zalał się łzami". Po wyjściu z budynku powiedział zgromadzonym dziennikarzom tylko "Chwała Bogu". Nie odpowiadał na pytania co do przyszłości.