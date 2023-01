David Ornstein z "The Athletic" w poniedziałkowy poranek ujawnił prawdziwą transferową bombę. Pod koniec zimowego okienka z Manchesteru City do Bayernu Monachium przenosi się Joao Cancelo. Na razie zostanie wypożyczony do końca sezonu. Mistrzowie Niemiec będą mieli klauzulę wykupu w wysokości 70 milionów euro. Wcześniej media nie informowały o chęci odejścia prawego obrońcy z Etihad Stadium. Wszystko miało się jednak zmienić w ostatni weekend.