Kolejny Polak w Premier League? "Trudno będzie stanąć mu na drodze"

Bartłomiej Drągowski ma za sobą naprawdę trudny sezon. Polski golkiper w trakcie kampanii 2021/2022 przez całkiem długi czas zmagał się z kontuzją mięśniową, która skutecznie wyeliminowała go jesienią z kilkunastu kolejnych spotkań Fiorentiny. Nawet jednak kiedy zawodnik ten powrócił do pełni sił, nie miał przesadnie wielu szans na pojawienie się między słupkami bramki toskańskiego zespołu.

24-latek podczas sezonu stracił pozycję "jedynki" na rzecz doświadczonego, 32-letniego Pietro Terracciano - i jest to duża zmiana, bowiem wcześniej Drągowski był pewniakiem w ekipie prowadzonej obecnie przez Vincenzo Italiano. To oczywiście sprawia, że były gracz Jagiellonii Białystok zaczął myśleć o zmianie barw.

Bartłomiej Drągowski ma opuścić Włochy. Southampton zainteresowany Polakiem

Jak donosiły w ostatnim czasie media związane bezpośrednio z "Fioletowymi", m.in. portal fiorentinanews.com, Polak ma być już w stu procentach zdecydowany na transfer - i na zainteresowanie raczej nie będzie narzekał. Co więcej istnieje prawdopodobieństwo, że w ogóle opuści on - po sześciu latach - Italię na rzecz... Anglii. Jak podkreślają włoscy dziennikarze, klubowi z Florencji "trudno będzie stanąć mu na drodze".

Według "Daily Telegraph" angielskim zespołem zainteresowanym usługami Drągowskiego ma być Southampton - gracz miałby zwiększyć konkurencję w składzie "Świętych", dla których numerem jeden jest obecnie Fraser Forster. Sytuacja jest jednak dosyć specyficzna - Forster otrzymał taką szansę przede wszystkim dlatego, że kilka miesięcy temu ciężkiej kontuzji doznał Alex McCarthy, który jeszcze w grudniu był stałym punktem wyjściowego składu ekipy z St. Mary's Stadium.

Wypełnienie kontraktu, czy nowa przygoda w Anglii? Przed Drągowskim czas wielkich decyzji

Najważniejsze pytanie, jakie należy postawić, jest jednak takie - czy Bartłomiej Drągowski, którego kontrakt kończy się w 2023 roku, nie powinien spróbować powalczyć jeszcze trochę z nie takim młodym już Terracciano, mając w perspektywie możliwość gry w europejskich pucharach (Fiorentina na dwie kolejki przed końcem rozgrywek Serie A wciąż walczy o - co najmniej - Ligę Europy)? A może powinien poszukać nowego wyzwania, ale w klubie z dolnej części tabeli PL (Southampton jest obecnie 15.)?

Jeśli wybór padnie na to drugie rozwiązanie, to bramkarz dołączy do Jana Bednarka - ten ze "Świętymi" związany jest od 2017 roku. No chyba, że defensor... wybierze się do Włoch.