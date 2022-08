Kolejny piłkarz odszedł z Arsenalu. Bernd Leno potwierdził transfer

Leno był zawodnikiem "Kanonierów" od 2018 roku, kiedy trafił tam z Bayeru Leverkusen aż za 25 mln euro. W ostatnim sezonie stracił jednak miejsce w składzie na rzecz Aarona Ramsdale'a.

9-krotny reprezentant Niemiec postanowił więc zmienić otoczenie. Zostanie jednak w Premier League, a jego nowym klubem będzie Fulham FC.

Bernd Leno odszedł z Arsenalu FC

Drużyna z Londynu zapłaciła za bramkarza nieco ponad 3 mln euro.

To kolejny piłkarz "starej gwardii", który tego lata odszedł z Arsenalu. Wcześniej klub opuścił Alexandre Lacazzette, Matteo Guendouzi oraz Konstantinos Mavropanos. Do klubu zostali sprowadzeni za to m.in. Gabriel Jesus, Ołeksandr Zinczeko oraz Fabio Vieira.