Kolejny głośny transfer Manchesteru City. To reprezentant Anglii

Phillips to wychowanek Leeds, z którym w 2020 roku awansował do Premier League. Ogółem rozegrał dla klubu 233 mecze.

Na Etihad Stadium ma wejść w buty Fernandinho, który po 9 latach rozstał się z The Cityzens. Władze City mają za niego zapłacić Pawiom około 45-50 milionów funtów. Phillips to także reprezentant Anglii, który brał udział chociażby w zeszłorocznych mistrzostwach Europy. W kadrze zagrał do tej pory 23 spotkania.

Premier League. To nie koniec transferów City

26-latek będzie drugim letnim transferem City, po Erlingu Haalandzie. W Anglii dużo mówi się też o tym, że w tym okienku do Manchesteru ma trafić jeszcze lewy obrońca Brighton, Marc Cucurella.

W Manchesterze szykują się też odejścia. Angielskie media są zgodne, że z z klubu odejdzie Gabriel Jesus, który ma zostać nowym napastnikiem Arsenalu.