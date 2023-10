Kolejny cios dla Chelsea. Wszczęto śledztwo, w tle poważna kara

Setki milionów wydanych na transfery, częste zmiany na stanowisku szkoleniowca i wszystko to na nic. Chelsea nie przestaje rozczarowywać, a na domiar złego klub może otrzymać kolejny, poważny cios. Dziennikarze "The Mirror" przekazali, że "The Blues" są obecnie obiektem śledztwa. Istnieje podejrzenie poważnych nieprawidłowości przy poczynionych przed laty transferach Samuela Eto'o i Williana. Dokonał ich poprzedni, kontrowersyjny właściciel klubu - Roman Abramowicz.