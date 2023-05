Kolejny atak na gwiazdora Premier League. Incydent uchwyciła kamera

Heung-min Son zaatakowany na White Hart Lane. Policja na tropie agresora

Incydent uchwyciła stadionowa kamera . Nagranie momentalnie zaczęło krążyć w przestrzeni wirtualnej. Dzięki temu znalezienie sprawcy powinno być tylko kwestią czasu . Poszukuje go policja oraz oba kluby.

"Jesteśmy świadomi faktu znęcania się na tle rasowym wobec Heung-min Sona podczas wczorajszego meczu. Dyskryminacja wszelkiego rodzaju jest odrażająca i nie ma na nią miejsca w społeczeństwie, w naszej grze i w naszym Klubie. Współpracujemy z Met Police i Crystal Palace w celu zbadania i zidentyfikowania zamieszanej w to osoby. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić, że jeśli osobnik ten zostanie uznany za winnego, otrzyma najostrzejszą możliwą karę" - to fragment niedzielnego oświadczenia Tottenhamu.