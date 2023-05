Kolejne pochwały pod adresem Jakuba Kiwiora. "Przywrócił pewność siebie"

Podopieczni Mikela Artety mierzyli się w niedzielę z bardzo wymagającym rywalem. Newcastle United pod wodzą Eddiego Howe'a spisuje się bowiem w obecnej kampanii ligowej znakomicie, będąc na najlepszej drodze do tego, by w przyszłym sezonie zyskać prawo gry w elitarnej Lidze Mistrzów .

"Kanonierzy", - którzy wciąż muszą liczyć na potknięcia Manchesteru City, by marzyć o mistrzostwie kraju - wykonali jednak swoje zadanie. Już w czternastej minucie do siatki trafił Martin Odegaarda, a w drugiej połowie piłkę do własnej bramki skierował Fabian Schär, dzięki czemu strata do "Obywateli" przy meczu rozegranym więcej została zniwelowana do jednego punktu.